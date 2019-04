Fußball : Hildener haben nächsten Sieg im Blick

Hilden Das Oberliga-Duell in Speldorf zählt erneut als Sechs-Punkte-Spiel. Mit einem Sieg nehmen die Fußballer des VfB 03 nicht nur Revanche für die Hinspielniederlage, sondern halten den Abstiegskonkurrenten auch auf Distanz.

Die Stimmung im Lager des VfB 03 ist in diesen Tagen prächtig. Denn der Sieg über den ambitionierten 1. FC Bocholt war nicht nur gut fürs Punktekonto, sondern auch fürs Hildener Seelenheil. „Das hat der Mannschaft sichtbar gut getan. Am Dienstag im Training hat man das sofort gemerkt“, berichtet Marc Bach. Doch auch der Trainer wirkte nach dem Befreiungsschlag im Abstiegskampf wesentlich entspannter. Gleichwohl tritt er auf die Euphoriebremse. „Wir sind auf dem richtigen Weg, aber wir müssen den Erfolg mit Vorsicht genießen, denn wir sind noch längst nicht über den Berg“, sagt der 41-Jährige. Immerhin machte der Erfolg seiner Mannschaft Lust, am Mittwochabend fast geschlossen nach Dormagen zu fahren, um die VfB-Zweite im Bezirksliga-Nachholspiel anzufeuern. „Wir wollten uns revanchieren, weil die Jungs uns auch an ihrem spielfreien Sonntag in Hiesfeld unterstützt haben“, erläutert Bach das Treffen. „Wir haben erst in einer Pizzeria in Dormagen gemeinsam gegessen und sind dann auf den Platz gegangen.“ Eine Teambuildingmaßnahme, die der Zweiten moralisch zum Erfolg verhalf, aber der Oberliga-Truppe weiteren Zusammenhalt für die schwere Aufgabe am Sonntag in Speldorf geben soll. Denn erneut erwartet die Hildener ein so genanntes Sechs-Punkte-Spiel.