Fußball : VfB 03 Hilden plädiert für Abbruch der Saison

Hilden Vorsitzender Maximilian Kulesza wünscht sich Klarheit.

Am Montag startete der Fußballverband Niederrhein seine Videokonferenzen mit den Vereinen, um die Stimmung bezüglich der Corona-Saison zu erkunden. Den Anfang machte die Runde mit den Oberliga-Klubs – 17 von insgesamt 18 schalteten sich in das Gespräch ein. „Der überwiegende Teil war dafür, die Saison abzubrechen“, berichtet Maximilian Kulesza. Eine Entscheidung, die sich der Vorsitzende des VfB 03 Hilden schon früher gewünscht hätte, wohl wissend, dass letztlich die Aufstiegs- und Abstiegsfrage die Angelegenheit erschwert. „Bei uns in der Oberliga ist es recht einfach. Egal, welche Tabelle man nimmt – die Hinrunde oder die aktuelle – es ändert sich nicht viel“, sagt er.

Am Aufstieg des SV Straelen, der bis zum Abbruch eine überragende Saison hinlegte, gibt es nichts zu rütteln. Und auch die Lage am Tabellenende ist deutlich. Da allerdings geht die Tendenz dahin, in dieser Spielzeit keine Absteiger zu werten. „Dann gehen in der nächsten Saison 21 Oberliga-Teams an den Start und in den nächsten zwei bis drei Jahren müsste man die Absteiger herausspielen“, berichtet Kulesza. Eine endgültige Entscheidung will der FVN, der mit Präsident Peter Frymuth, Fußballausschussvorsitzender Wolfgang Jades und Staffelleiter Clemens Lüning in die Gesprächsrunde ging, aber erst Mitte Mai fällen.