Der B-Lizenz-Inhaber übernimmt das Landesliga-Team Philipp Schütz trainiert beim VfB 03 erstmals ein Seniorenteam

In gewisser Hinsicht setzen sie beim VfB 03 Hilden bei der Lösung ihrer Trainerfragen auf Kontinuität. Oberliga-Chefcoach Tim Schneider (42) beispielsweise, seit Juli 2020 im Amt, trainierte zuvor die VfB 03-Reserve, stieg mit dem Team im gleichen Jahr in die Landesliga auf. Einer seiner Nachfolger ist Manuel Mirek (37). Der kam als ehemaliger Spieler und Co-Tainer ebenfalls aus den eigenen Reihen, wurde im Januar 2023 zum Cheftrainer befördert. Mirek, der nun aus freien Stücken seine Tätigkeit nach dem letzten Spieltag beendet, wird von Philipp Schütz abgelöst. Der 31-Jährige verfügt seit 2022 über die Trainer B-Lizenz und arbeitete in den vergangenen acht Jahren erfolgreich im VfB 03-Nachwuchsbereich, in erster Linie bei den Niederrheinliga A- und B-Junioren.