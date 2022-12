Fußball-Oberliga Pascal Weber auf dem Sprung in die Regionalliga

In der Fußball-Oberliga bahnt sich für den aktuellen Fünften VfB 03 ein überraschender Abgang an, denn Pascal Weber liebäugelt offenbar mit einem Wechsel in der Winterpause. Der Hildener hängte im Frühjahr 2020 seinen lukrativen Job im Automobilverkauf an den Nagel, um ein Studium an der Sporthochschule Köln zu beginnen und damit seinen Traumberuf zu leben. Intensiv bereitete er sich seinerzeit im Fitnessstudio auf den Eignungstest der Universität vor, den der damals 29-Jährige letztlich mit Bravour meisterte. Die Freude war groß, als er die Zulassung zum Studium in den Händen hielt. Doch das Leid folgte auf dem Fuß, denn der Spätstarter konnte das „echte“ Studentenleben in den Anfangsmonaten nicht wirklich genießen, weil sein erstes Semester mit dem Beginn der Corona-Pandemie einherging.