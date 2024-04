Robin Müller und Patrick Percoco wechseln VfB 03 Hilden befindet sich schon im Umbruch

1. FC Kleve – VfB 03 Hilden. Nach drei Siegen in Folge treten die Fußballer des VfB 03 mit breiter Brust in Kleve an. Zumal sie Auswärtserfolge beim ETB SW Essen und St. Tönis feierten und auf eigenem Platz auch noch den TVD Velbert in die Schranken wiesen. Als Lohn bleiben die Hildener mit zwei Punkten weniger als der Oberliga-Dritte Ratingen 04/19 in Lauerstellung zum Lokalrivalen. Gleichwohl will Tim Schneider den Blick nicht zu weit nach oben richten. „Wir sind bis jetzt ganz gut damit gefahren, Platz fünf zu festigen und wir müssen schauen, wie wir das weiter hinbekommen“, betont der Chefcoach des VfB 03, zumal sich seine Mannschaft bereits sechs Wochen vor dem Ende der Saison im Umbruch befindet. Denn Schneider setzt verstärkt auf die jungen Spieler im Team, um zu testen, wer sich für ein Oberliga-Engagement in der kommenden Spielzeit empfiehlt.