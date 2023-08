Das Oberliga-Derby hat an Reiz nicht verloren Nach Pokalsieg kommt 04/19 zum VfB 03 Hilden

Sportfreunde Lowick – VfB 03 Hilden 0:4 (0:3). Die Pokalaufgabe unter der Woche war nichts für zart besaitete Gemüter. „Ich war erst um 0.10 Uhr zu Hause“, merkte Tim Schneider angesichts des Ausfluges nach Bocholt an und ergänzte: „Wir waren froh, dass wir nicht nachsitzen mussten.“ Mit drei Treffern in der ersten Halbzeit stellten die Hildener schon früh die Weichen auf Sieg. Während die eigene Leistung stimmte, sparte der Chefcoach des Oberligisten VfB 03 aber nicht mit Kritik an der Ansetzung seitens des Verbandes: „Der Pokal soll gerade ein Wettbewerb für die kleinen Vereine sein, aber unter der Woche kommen nicht so viele Zuschauer wie am Wochenende, damit fallen die Einnahmen geringer aus.“ Die andere Seite der Medaille: Aufgrund der rund 100 Kilometer langen Anfahrt mussten die Hildener frühzeitig vom Arbeitsplatz aufbrechen, um rechtzeitig im Stadion zu sein.