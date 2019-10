Fußball : VfB 03 muss sich wieder neu aufstellen

Die Hildener Fußballer wollen den Abwärtstrend in der Oberliga am Sonntag mit einem Sieg über den TSV Meerbusch stoppen.

Schlimmer fühlt sich aber das Remis beim Aufsteiger Cronenberger SC an, der bis zum direkten Aufeinandertreffen gerade einmal sechs Zähler sammelte und tief in der Abstiegszone steckte. Doch zweimal liefen die Hildener einem Rückstand hinterher, konnten daher am Ende froh sein, durch einen Elfmeter, den Talha Demir sicher verwandelte, noch zur Punkteteilung zu kommen. Nicht ganz so erfreulich aus Sicht des VfB 03 war allerdings, dass mit Muhammet Tuncay Altuntas ausgerechnet ein 18-Jähriger, der in der vergangenen Saison ohne Einsatz war und noch in der A-Jugend unterwegs ist, die jeweiligen Führungstore der Wuppertaler markierte. Während das eher eine Randnotiz ist, schlägt sich in der Tabelle markant nieder, dass der VfB 03 in den letzten drei Partien nur einen Punkt holte. Und in den nächsten Wochen stehen Begegnungen an, die keines in die Kategorie leicht gehören.