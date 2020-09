Fußball : VfB 03 muss Rückschlag verdauen

Die klare Niederlage gegen die SSVg Velbert wurmt. Jetzt wollen die Hildener beim 1. FC Monheim wieder konsequenter zur Tat schreiten – und vor allem punkten.

1. FC Monheim – VfB 03 Hilden. Zwei Tage nach der 1:5-Abfuhr auf eigenem Platz gegen die SSVg Velbert scheint es in Tim Schneider, auf den ersten Blick die Ruhe in Person, immer noch etwas zu brodeln. Zwar lobte der Trainer des VfB 03 nach dem Abpfiff der Oberliga-Partie die Moral seines Teams, das bis zum Schluss um den Anschluss kämpfte, letztlich aber legten ganz eingefleischte Fans der Hildener den Finger in die Wunde, als sie feststellten: „Die Velberter haben unserer Mannschaft die Grenzen aufgezeigt.“ Das trifft wohl den Kern, denn die SSVg hegt Aufstiegsambitionen, während sich der VfB 03 primär den Klassenerhalt auf die Fahne schreibt. Nach zwei Spieltagen mit Sieg und Niederlage ist für die Hildener aber rein rechnerisch alles im Lot – immerhin gibt es in dieser Saison 22 Mal drei Punkte zu verteilen.