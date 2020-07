Fußball : Stürmer Pascal Weber fällt Monate aus

Pascal Weber (links) kann momentan nicht auf dem Kunstrasen an der Hoffeldstraße wirbeln. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Der 30-jährige Angreifer des VfB 03 Hilden zieht sich im Sportstudium eine schwere Verletzung des Brustmuskels zu. Statt Saisonvorbereitung steht für den Torjäger des Fußball-Oberligisten nun erst einmal eine intensive Reha an.

Die Stimme von Pascal Weber kommt leise durchs Telefon. „Im Moment bin ich etwas gehandicapt“, sagt der Stürmer des VfB 03 Hilden und meint damit seine Einschränkungen im linken Arm. Voller Freude hatte der 30-Jährige erst zu Beginn des Sommersemesters ein Studium an der Sporthochschule Köln begonnen. Das fand wegen Corona zunächst im „Home Office“ statt, doch nach gut sechs Wochen durften die Studenten schon wieder Präsenz an der Universität zeigen. Dort musste Weber jetzt aber einen unerwarteten Rückschlag hinnehmen. Beim Kraftraining in der Uni-Halle ereilte den Oberliga-Fußballer ein schmerzhaftes Missgeschick, das ihm wohl länger in Erinnerung bleiben wird. „Eigentlich ist das eine ganz normale Übung und ich habe es mit dem Gewicht auch nicht übertrieben“, berichtet er von den Folgen des sogenannten Bankdrückens – dabei stemmt der Sportler, auf dem Rücken liegend, eine Langhantel mit beiden Armen in die Höhe. „Es hat mehrmals im Muskel geknallt. Das war ein ganz komisches Gefühl und ich habe sofort einen Kraftverlust verspürt“, erzählt Weber von den Sekunden des Schreckens. Kommilitonen eilten sofort zu Hilfe. „Sie haben die Stange nach oben gezogen“, berichtet Weber, der sofort die Schwere der Verletzung ahnte: „Mir wurde ganz übel, war schwindelig – der Kreislauf ist zusammengebrochen.“

Die erste Untersuchung im Krankenhaus ergab nur den Verdacht auf einen Muskelfaserriss. Ein MRT brachte letztlich Gewissheit: „Der große Brustmuskel war komplett abgerissen.“ Eine Verletzung mit Seltenheitswert. „Das haben im Jahr vielleicht 300 Leute in ganz Deutschland“, brachte Weber in Erfahrung, war letztlich aber froh, dass der zuständige Mediziner der Sporthochschule Köln schnell die richtige Diagnose stellte und die Operation bereits eine Woche später im Dreifaltigkeits-Krankenhaus in Köln über die Bühne ging. „Ein Titananker hält das Ganze jetzt zusammen“, erklärt Weber.

Info Freundschaftsspiele in der Vorbereitung Die Testspiel-Planung: Sonntag, 2. August, TSG Sprockhövel (H); Mittwoch, 5. August, Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf (H); Sonntag, 9. August, Wuppertaler SV (A); Samstag, 15. August, SG Ellscheid (A); 23. August, VfL Alfter (H); Donnerstag, 27. August, Rather SV (H); Sonntag, 30. August, TuS Ennepetal (H). H= Heimspiel A= Auswärtsspiel

Von intensivem Sport, geschweige denn Fußball ist der 30-Jährige momentan weit entfernt, rechnet mit drei bis vier Monaten Ausfall. Wenn in ein paar Tagen die Ärzte die Fäden ziehen, startet er stattdessen mit der Reha. „Dann kann ich schon mal was für Bein, Bauch und den unteren Rücken machen“, sagt Weber und stellt sich auf eine intensive Zusammenarbeit mit Diplomsportwissenschaftler Björn Opgenoorth ein, der immer wieder verletzte Spieler des VfB 03 an die Mannschaft heranführt. Der Angreifer richtet den Blick nach vorne: „So etwas passiert. Ich kann es nicht ändern, sondern will Gas geben, um wieder gesund zu werden.“ Doch ohne etwas Hadern geht es dann doch nicht. „Ich habe mich besser gefühlt denn je, war auf einem sehr fitten Niveau – die Leistungsdiagnostik hat sehr gute Werte gezeigt“, stellt Weber fest und hofft, zumindest einige Uni-Kurse in diesem Semester noch zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Der Oberliga-Mannschaft bleibt er vorerst als Fitness-Experte im erweiterten Trainerteam erhalten.