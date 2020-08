Fußball : VfB 03 vergibt reihenweise gute Chancen

Talha Demir köpfte zur 1:0-Führung ein. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Hildener Oberliga-Fußballer holen im letzten Testspiel einen 3:2-Sieg über die SpVg. Wesseling-Urfeld, lassen aber in etlichen Offensivaktionen die notwendige Konsequenz vermissen – und die Abwehr kann die Null letztlich nicht halten.

VfB 03 Hilden – SpVg. Wesseling-Urfeld 3:2 (2:0). Die Generalprobe gelang, immerhin fuhren die Oberliga-Fußballer des VfB 03 einen Sieg über die gleichklassigen Gäste (Mittelrhein) ein. Gleichwohl wussten die Hildener Fußballer nur eine Halbzeit lang wirklich zu überzeugen, auch wenn Tim Schneider nach dem Abpfiff betonte: „Ich bin zufrieden. Die Mannschaft hat ein gutes Spiel gemacht, sich viele Chancen erarbeitet.“ Gleichwohl verhehlte der VfB-Coach nicht, dass die Chancenverwertung stark verbesserungsürdig ist – wollte das aber sechs Tage vor dem Saisonstart beim 1. FC Mönchengladbach nicht überbewerten.

Doch auch in der Abwehr war der eine oder andere Patzer zu erkennen. Das führte Schneider jedoch auf die Umstellung in der Pause zurück. So nahm der Trainer Maximilian Wagener vorzeitig vom Platz, um eine drohende gelb-rote Karte zu vermeiden. Für den einst für Bayer Leverkusen spielenden Mittelfeldakteur kam Jan Cortens aufs Feld. Der Gastspieler vom Wuppertaler SV rückte in die Innenverteidigung, dafür nahm Len Heinson eine Position weiter vorne ein. „Dadurch fehlte dann die Abstimmung“, stellte Schneider mit Blick auf die beiden Gegentore in der letzten halben Stunde fest. Zumal Nick Sangl als Abwehrchef noch nicht die notwendige Erfahrung hat. Auf den Defensivspezialisten Fabian zur Linden mussten die Hildener übrigens in den letzten Testspielen verzichten, weil er sich bis zum 1. September einschließlich noch in Quarantäne befindet – trotz eines negativen Corona-Tests. Der Polizeibeamte hatte jedoch im Einsatz Kontakt mit einem Corona-Infizierten, deshalb die Vorsichtsmaßnahme von Amts wegen. Für den Saisonauftakt ist der 28-Jährige aber wieder eine Option.

So spielten sie VfB 03 Hilden: Lenze – Müller, Sangl, Heinson, Metz, Hellenkamp, Schaumburg, Wagener (46. Cortens), Altuntas (66. Spinella), Kang (46. de Meo), Demir. SpVg. Wesseling-Urfeld: Gräber – Reisenauer, Zaun, Heiler (46. Koch), Strack (69. Dzierzok), Koschinat (46. Leone), Scholz, Proenca, Langen (46. Kraus), Gangwisch, Röttger. Schiedsrichter: Alexander Windges. Tore: 1:0 Talha Demir (3.), 2:0 Nick Hellenkamp (39.), 2:1 Severin Scholz (59.), 3:1 Talha Demir (60.), 3:2 Dennis Dzierzok (81.).

Die Hildener Startelf, die sich aktuell für das erste Punktspiel am Samstag anbietet, erwischte einen furiosen Auftakt. Bereits nach drei Minuten leitete Nick Hellenkamp einen erfolgreichen Vorstoß ein. Die anschließende Flanke von Stefan Schaumburg verwertete Talha Demir per Kopf zu 1:0-Führung. Danach waren die offensiven Höhepunkte zunächst überschaubar. Eine scharfe, flache Hereingabe von Demir setzt Tuncay Altuntas in zentraler Position im Strafraum über den Kasten (32.). Besser lief es nach dem Zuspiel von Simon Metz auf Nick Hellenkamp – der Stürmer schob überlegt zum 2:0 (41.) ein.