Fußball : VfB 03 Hilden: Müde Beine, gutes Teambuilding

Die Mischung macht’s: Neben der Arbeit mit dem Ball sind für die Hildener Mannschaft auch Stabilitätsübungen wichtig. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden/Lingen Nach drei Tagen Trainingslager in Lingen freuten sich die Hildener Oberliga-Fußballer auf das heimische Bett. Im Testrückspiel gegen die TSG Sprockhövel wollen sie am Donnerstag weiter an taktischen Elementen arbeiten.