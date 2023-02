Fußball-Oberliga Max Wagener krönt Comeback mit einem Tor

VfB 03 Hilden – FC Kray. Der Start ins neue Jahr verlief für die Oberliga-Fußballer des VfB 03 etwas zähflüssig. Das lag auch an einer Vorbereitung, die unter den frostigen Temperaturen und Platzsperren litt. Das 3:3 im Nachholspiel beim 1. FC Monheim war auch nicht ganz nach dem Geschmack der Hildener Fans, letztlich aber war Tim Schneider zufrieden. „Grundsätzlich fand ich es ein gutes Spiel, denn wir haben umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, sagt der Trainer und meint damit vor allem die drei Tore, die seinem Team gleich in der ersten Halbzeit gelangen. Das Besondere: Mit Luca Majetic, Salim El Fahmi und Maximilian Wagener gab es drei verschiedene Schützen. Die Lücke, die Torjäger Pascal Weber mit seinem Weggang zum Liga-Rivalen KFC Uerdingen aufriss, haben die Hildener zumindest im ersten Punktspiel 2023 erfolgreich geschlossen. Dabei lässt die Mischung aufhorchen, denn mit Majetic machte ein Nachwuchsmann den Anfang, der in der vergangenen Saison noch mit der U 19 den Aufstieg in die Bundesliga bejubelte. Der 23-jährige El Fahmi wechselte erst im Sommer vom Landesligisten SG Unterrath nach Hilden und offenbarte im Oberliga-Team zunächst Anlaufschwierigkeiten. Und dann ist da noch Mittelfeldmann Wagener, der einst im Trikot von Bayer Leverkusen Champions-League-Luft schnupperte und erst kurz vor Weihnachten nach einem Adduktorenabriss mit mehrmonatiger Zwangspause wieder in den Kader zurückkehrte. „Das ist verrückt: Max kommt aus einer Verletzung und ist einfach wieder da. In der Vorbereitung hat man schon gesehen, dass er richtig gut gearbeitet hat“, schwärmt Schneider von seinem Vorzeigespieler.