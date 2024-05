Ein VfB 03- Urgestein kehrt zurück Manuel Schulz neuer Co-Trainer der VfB 03-Ersten

Für Henry Schmidt steht am Sonntag mit der Oberliga-Partie des VfB 03 gegen den SV Sonsbeck das letzte Heimspiel als Co-Trainer der Hildener Erstvertretung an. Chefcoach Tim Schneider sieht den Abschied seines bewährten Assistenten mit einem weinenden und lachenden Auge, denn der Nachfolger steht mit Manuel Schulz bereits fest. Das VfB 03-Urgestein agierte zuletzt als Co-Trainer beim Landesligisten SG Unterrath, der sich jedoch bereits im März von Chefcoach Yannick Meurer trennte. Schulz zeigte sich solidarisch und verließ die SGU ebenfalls. Nun also die Rückkehr des langjährigen Innenverteidigers des Oberliga-Teams zu seinem Heimatklub. „Das ist auch jemand, mit dem ich gut arbeiten kann“, stellt Tim Schneider fest und freut sich auf seinen neuen „Co“. Derweil erklärt der neue Sportliche Leiter Toni Molina: „Manuel verfügt über ein sehr hohes Fußballfachwissen und wird zusammen mit dem Trainerteam unsere jungen Spieler weiterentwickeln.“