Fußball : Lösbare Aufgaben im Niederrheinpokal

Niederrhein Fußball-Oberligist VfB 03 Hilden spielt gegen einen Landesligisten. Die Frauen-Mannschaft von Mettmann-Sport zog hingegen ein Freilos.

Insgesamt 94 Mannschaften befanden sich bei der Erstrunden-Auslosung in den zwei Lostöpfen, gelost wurden 30 Begegnungen, um die zweite Runde dann mit 64 Teams in Angriff zu nehmen. Die ungewöhnlich hohe Zahl an Vereinen in der ersten Runde war auf die „Wild Card“-Regelung zurückzuführen: Wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie konnte der Niederrheinpokal in der vergangenen Saison nur mit den Dritt- und Regionalligisten zu Ende gebracht werden. Alle anderen Vereine verzichteten auf ihr Startrecht und erhielten dafür einen sicheren Niederrheinpokal-Startplatz in dieser Spielzeit sowie eine finanzielle Vergütung.