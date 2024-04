Fußball-Oberliga VfB 03 lockt mit freiem Eintritt

VfB 03 Hilden – TVD Velbert. Die Führungsetage des VfB 03 hat alles angerichtet für einen Fußball-Festtag an der Hoffeldstraße. Dabei wandelt der Traditionsklub auf den Spuren der Fortuna. „VfB 03 Hilden für alle“ heißt am Sonntag das Motto, das Vorsitzender Maximilian Kulesza vor zehn Tagen verkündete. An diesem Tag bleiben die Kassenhäuschen an der Hoffeldstraße geschlossen, denn der Eintritt ist kostenlos. „Möglich macht das unser Premium Partner Aestimator Logistic Gmbh“, berichtet Kulesza. Das Aufwärmen der Zuschauer für die Oberliga-Partie beginnt bereits um 10.30 Uhr mit dem Spiel der U 19 gegen die SpVg. Schonnebeck. Danach zeigen die beiden U 11-Teams des VfB 03 gegen ETB SW Essen und die SpVg. Solingen-Wald 03 ihr Können.