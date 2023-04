Fußball-Landesliga Reserve des VfB 03 Hilden plant Revanche in Viersen

1. FC Viersen – VfB 03 Hilden II. Der spielfreie FC Büderich feierte am vergangenen Sonntag den Aufstieg in die Oberliga. Gleichwohl nicht auf der oft zitierten Couch: Ein Teil der Mannschaft war am Hoffeld Augenzeuge des 5:0-Erfolgs der VfB 03-Reserve gegen die Holzheimer SG. Damit war auch deren letzte (theoretische) Chance dahin, die Elf von „Meistermacher“ Denis Hauswald noch kurz vor dem Ziel abzufangen. „Ich habe meinem ehemaligen Teamkollegen heute zum Aufstieg verholfen und werde gleich gratulieren“, schmunzelte Manuel Mirek demzufolge nach dem Abpfiff. Manuel Mirek/Trebbin und Denis Hauswald – da war doch was. Vor zehn Jahren stieg das Duo (als Landesligakicker) mit der Ersten des VfB 03 in die Oberliga auf.