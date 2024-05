Auf Samstag vorgezogene Landesliga-Partie VfB 03 Hilden II plant den Hattrick

Die Mannschaft von Manuel Mirek will die englische Woche in der Fußball-Landesliga an diesem Samstag mit einem Heimsieg abschließen.

03.05.2024 , 21:38 Uhr

Fabio Bachmann ist gesperrt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Elmar Rump