Die Fußball-Fans sehen an der Hoffeldstraße ein Torspekatakel VfB 03 Hilden II macht das halbe Dutzend voll

VfB 03 Hilden II – SC Düsseldorf-West 6:3 (4:1). Was für ein Flutlicht-Torspektakel am Freitagabend am Hoffeld. Und endlich einmal brachten die Hildener einen klaren Vorsprung ins Ziel. Deshalb war Coach Manuel Mirek mit dem Gesamtauftritt grundsätzlich einverstanden, räumte allerdings ein: „Dass wir den Gegner, den wir bis auf die erste Viertelstunde dominierten, durch die beiden Gegentore wieder auf 5:3 rankommen lassen, war völlig unnötig. Dennoch behielten wir die Spielkontrolle, was ja nach den verschenkten Führungen in den zwei Spielen zuvor nicht so selbstverständlich war. Das ist bei sechs Toren sicher Meckern auf hohem Niveau, trotzdem müssen wir die in der zweiten Halbzeit herausgespielten Tormöglichkeiten noch konsequenter nutzen.“