Fußball-Landesliga VfB 03-Reserve hat den Vizetitel im Visier

Ob der VfB 03 Hilden II die Landesligasaison als Vizemeister oder als Tabellendritter abschließt, entscheidet sich an den beiden letzten Spieltagen. Eines steht indes schon heute fest: Nach dem letzten Spieltag am 14. Mai landet das Team von Chefcoach Manuel Mirek und seines Co-Trainers Lukas Schmetz – nach Rang acht (41 Punkte) in der vergangenen Saison – heuer auf einem absoluten Spitzenplatz. Und das als zweite Mannschaft, was nicht nur bei der Ligakonkurrenz große Anerkennung findet.