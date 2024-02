Fußball-Landesliga VfB 03 Hilden II gewinnt flottes Torfestival

VfB 03 Hilden II – SV 09/35 Wermelskirchen 4:3 (3:3). Nach der ausgesprochen „wilden“ ersten Spielhälfte mit einem halben Dutzend Treffer hatten die Kontrahenten ihr Pulver nahzu verschossen. Einzig die Hildener konnten noch einmal zulegen. Durch Koray Temiz per Handelfmeter. Die Leihgabe aus dem Oberligakader schnappte sich das Spielgerät, schickte Keeper Hannes Barth in die falsche Torecke und sorgte damit für die erfolgreiche Rückrunden-Heimpremiere der VfB 03-Reserve. Trainer Manuel Mirek ordnete den Dreier schon richtig ein: „Nach der gruseligen ersten Halbzeit müssen wir mit dem knappen Sieg zufrieden sein. Auch wenn wir uns nach der Pause zusammengerissen haben, war das in Summe keine gute Leistung. Wermelskirchen machte das im Rahmen seiner Möglichkeiten ordentlich, hat sich aber aufgrund der haarsträubenden Fehler in der ersten Hälfte nicht belohnt.“