Trainer Manuel Mirek nimmt den „dreckigen Sieg“ gerne mit VfB 03 Hilden II freut sich über drei Punkte

SC Velbert – VfB 03 Hilden II 0:1 (0:0). So manches Mal lieferten die Hildener in den vergangenen Wochen fußballerisch bessere Leistungen ab. Nur, der Ertrag stimmte angesichts von drei Niederlagen in Serie einfach nicht. In Velbert indes war es anders. Dass die Partie auf eher bescheidenem Landesliganiveau stand, störte am Ende niemanden im Lager des VfB 03 II. Manuel Mirek sprach hinterher Klartext. „Man muss das mal so sagen. Das war heute einer dieser oft zitierten dreckigen Siege. Aber damit haben wir kein Problem. Nach der kleinen Durststrecke zählen heute nur die drei Punkte.“ Der Coach ergänzte: „Mit der ersten Halbzeit waren wir nicht zufrieden. Wir haben dann taktisch umgestellt und die Grundordnung etwas verändert. Die Jungs zeigten nach der Pause eine bessere Einstellung und Körpersprache, gingen konsequenter in die Zweikämpfe. In der Defensive standen wir sehr stabil, ließen kaum eine zwingende Chance der Velberter zu, haben alles gut wegverteidigt. Was dennoch aufs Tor kam, hat Schlussmann Leon Feher souverän unter Kontrolle gebracht“.