Fußball-Landesliga VfB 03-Reserve zeigt Respekt vor VSF Amern

VSF Amern – VfB 03 Hilden II. Der VfB 03-Reserve steht am Sonntag eine etwa 75 Kilometer lange Anreise ins Haus, ehe um 15 Uhr im Rösler-Stadion an der Bahnstraße in Schwalmtal der Anstoß erfolgt. Die Konstellation lässt ein spannendes, attraktives Verfolgerduell in der Landesliga, Gruppe 1, erwarten, schließlich empfängt der ein Spiel zurückliegende Tabellenvierte (26 Punkte) den mit fünf Zählern mehr geführten Zweiten.