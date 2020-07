Fußball : VfB 03 Hilden lässt es langsam angehen

Hilden Ende Juni begann der Fußball-Oberligist unter dem neuen Chefcoach Tim Schneider zunächst mit einer Mini-Vorbereitung. Anfang August geht es dann in die Vollen.

Intensive Gedanken haben sich die Verantwortlichen des VfB 03 aber über die körperliche Fitness der Mannschaft gemacht. „Wir haben es uns auf die Fahne geschrieben, an der Anfälligkeit für Schambeinentzündungen und Adduktorenverletzungen zu arbeiten“, berichtet Schneider. Gerade wegen dieser Probleme fielen in der vergangenen Saison etliche Akteur aus der ersten und zweiten Mannschaft längerfristig aus. Auch ein Grund, weshalb die Hildener nach der langen Corona-Pause nun mit angezogener Handbremse starten. „Wir wollen uns langsam heran arbeiten. Die Jungs sollen sich wieder an die normale Belastung gewöhnen und schauen, wie der Körper reagiert.“ Überhaupt setzt Schneider auch auf die Eigenverantwortung der Spieler, die ihr Augenmerk zukünftig mehr auf Regenerationseinheiten legen sollen. „Die Jungs sollen ein Bewusstsein dafür bekommen, wie gut ihnen das tut.“ Exemplarisch nennt Schneider Akteure wie Marco Tassone oder Nils Piotraschke, die in der vergangenen Saison „95 Prozent aller Spiele mitgemacht haben“. Fußballprofis wie Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo oder der frühere Bayern-Kapitän Philipp Lahm sind prominente Beispiele: Wer top Fußball spielen will, muss abseits des normalen Trainings viel Zeit in die Pflege des eigenen Körpers investieren.

Während die Oberliga-Fußballer auf dem Kunstrasen an der Hoffeldstraße schwitzen, arbeitet Dennis Lichtenwimmer hinter den Kulissen weiter am Kader für die neue Saison. Mit der Verpflichtung von Torhüter Yannick Lenze schloss er erst vor kurzem eine wichtige Baustelle, die sich durch den kurzfristigen Weggang von Marvin Oberhoff zum Liga-Rivalen TVD Velbert auftat. Der 19-Jährige erfüllt das Anforderungsprofil der Hildener, das Lichtenwimmer benennt: „Regionalität, Charakter und eine gute Ausbildung.“ In Ratingen geboren, kam Lenze über den ASV Tiefenbroich in die Jugend von Fortuna Düsseldorf und später Schalke 04. Während er in der B-Jugend der Knappen regelmäßig zum Einsatz kam, lief es in der Saison 2018/19 im Schalker A-Junioren-Team nur in der Hinrunde glänzend. In der abgelaufenen Spielzeit hatte er im Torwart-Wettkampf das Nachsehen, kam letztlich nur auf zwei Einsätze. „Mit der Verpflichtung hatten wir auch etwas Glück“, gesteht Lichtenwimmer und führt aus: „Yannic hat höher Ambitionen, aber die letzten anderthalb Jahre nicht so viel gespielt, will deshalb erst einmal Spielpraxis sammeln.“ In Hilden muss er sich vor dem Saisonstart im Wettstreit mit Nick Perkuhn beweisen, der in der vergangenen Saison vier Mal im Tor des Hildener Bezirksliga-Teams stand und in der Oberliga-Mannschaft als Ersatzmann fungierte, dabei im Derby gegen die Sportfreunde Baumberg auf einen 18-minütigen Einsatz kam, weil sich der erfahrene Bastian Sube in dieser Partie einen Kreuzbandriss zuzog. Sube arbeitet nach seiner Operation Mitte März intensiv an der Rückkehr auf den Rasen, will spätestens in der Rückrunde der neuen Saison wieder angreifen.