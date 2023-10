Schneider-Team siegt mit bewährten Tugenden VfB 03 Hilden lässt KFC-Anhänger verstummen

VfB 03 Hilden – KFC Uerdingen 2:0 (1:0). Unterschiedlicher hätte die Fußball-Woche für die beiden Oberliga-Kontrahenten nicht verlaufen können. Die KFC-Fußballer gewannen vor sieben Tagen das Prestige-Duell gegen den Regionalliga-Absteiger SV Straelen mit 4:3. Eine Begegnung mit vermeintlich richtungsweisendem Charakter, in der die beiden Ex-Hildener Pascal Weber und Justin Härtel zwei wichtige Tore zum Erfolg beisteuerten. In den Tagen danach durften sich die Uerdinger auf ihrem Erfolg ausruhen und Kräfte sammeln für das nächste Meisterschaftsspiel, da sie ihre Partie in der zweiten Runde des Niederrheinpokals erst am 11. Oktober gegen den Drittligisten MSV Duisburg bestreiten.