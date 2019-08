Fußball : VfB-Zweite lädt zum Verfolgerduell

Hilden Die Hildener Bezirksliga-Fußballer erwarten den punktgleichen HSV Langenfeld.

Die Ausgangslage am fünften Spieltag in der Bezirksliga, Gruppe 1, lässt ein attraktives Nachbarschaftsduell erwarten. Um 15 Uhr empfängt der Vierte VfB 03 Hilden II auf dem Sportplatz Hoffeldstraße am Sonntag den punktgleichen, von Ex-Profi Daniel Cartus trainierten HSV Langenfeld. Acht Zähler haben die Kontrahenten bis dato gesammelt, liegen damit nur zwei Punkte hinter Spitzenreiter FC Büderich. Da steckt also eine Menge sportlicher Brisanz in der Partie, die in den vergangenen Jahren deshalb nicht stattfand, weil der HSV entweder in der Kreisliga A kickte oder, wie in der vergangenen Saison, der Gruppe 2 zugeteilt war.