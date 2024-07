Ein wichtiger Termin für Fußball-Fans VfB 03 Hilden lädt zu Trikotverlosung und Testspiel

Für die Oberliga-Fußballer des VfB 03 geht es in diesen Tagen Schlag auf Schlag. Auf den knappen 1:0-Erfolg über den Westfalenligisten TSG Sprockhövel ließen die Hildener einen glatten 8:0-Sieg beim Bezirksligisten DJK Gnadental folgen, allerdings nahm das Ergebnis erst in der letzten halben Stunde des Testspiels deutliche Formen an. Aus VfB 03-Sicht besonders erfreulich war der Auftritt von Pascal Weber. Der Angreifer, der in den letzten anderthalb Jahren für den KFC Uerdingen auflief, kehrt an seine alten Wirkungsstätte zurück und unterschrieb ein Arbeitspapier für zwei Jahre. „Calli ist ein VfBer durch und durch. Er ist ein Vorbild auch für die Mannschaft“, freut sich Maximilian Kulesza über die Rückkehr des 34-Jährigen. „Es war für uns nachvollziehbar, dass er mal vor 10.000 Zuschauern in Uerdingen spielen wollte, deshalb haben wir ihm ja auch die Freigabe erteilt. Er hat uns aber auch das Versprechen gegeben, dass er zurückkommt. Jetzt ging es schneller als erwartet und nicht erst für die Alten Herren“, erzählt der 1. Vorsitzende des VfB 03.