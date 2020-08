Fußball : VfB 03 krönt Trainingslager mit 9:2-Sieg

Talha Demir unterstreicht in der Vorbereitung seine Nervenstärke als Elfmeterschütze. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Die Hildener Oberliga-Fußballer arbeiten in der Eifel drei Tage lang an defensiven Schwerpunkten, aber auch am Teamgeist. In der Partie gegen die SG Alfbachtal/Ellscheid erzielt Talha Demir allein drei Tore, darunter zwei Elfmeter.

Erschöpft, aber zufrieden machten sich die Fußballer des VfB 03 am Sonntag bereits am frühen Nachmittag auf den Heimweg aus der Eifel. Das Trainingslager auf der Anlage des FC Deudesfeld erfüllte die Erwartungen auf ganzer Linie. „Die Jungs haben gut mitgezogen und hart gearbeitet, deshalb haben wir es etwas kürzer gemacht“, berichtet Tim Schneider. Der Chefcoach machte sich als Letzter gemeinsam mit Co-Trainer Henry Schmidt auf die circa zwei Stunden dauernde Heimfahrt, die aufgrund von Straßensperren teils „über die Dörfer“ ging.

Höhepunkt aus Fußballer-Sicht war wohl das Testspiel gegen die SG Alfbachtal/Ellscheid, die in der Rheinlandliga auf Torjagd geht und in der abgebrochenen Corona-Saison letztlich den drittletzten Platz belegte. Die Hildener feierten am Ende einen deutlichen 9:2-Erfolg. Allerdings wollte VfB-Coach Schneider das Ergebnis nicht überbewerten. „Das war eher unteres Landesliga-Niveau“, charakterisierte er die Spielstärke des Gegners, zumal der viele Verletzte beklagte.

Info Vor dem Saisonauftakt noch drei Testspiele Die letzten drei Testspiele des VfB 03 in der Vorbereitung sind als Heimspiele angesetzt: Sonntag, 23. August, 15 Uhr, VfL Alfter – Hoffeldstraße. Donnerstag, 27. August, 19.30 Uhr, Rather SV – Bandsbusch. Sonntag, 30. August, 15 Uhr, TuS Ennepetal – Hoffeldstraße.

Nach fünf Minuten gingen die Hildener bereits in Führung, als Tuncay Altuntas nach Ballgewinn durch frühes Pressing im gegnerischen Strafraum nur durch ein Foul zu bremsen war und Talha Demir den fälligen Elfmeter souverän verwandelte. Kurz danach leitete Stefan Schaumburg einen schnellen Vorstoß über die rechte Seite ein. Die Flanke von Robin Müller verwertete Demir freistehend per Kopf zum 2:0 (9.), profitierte dabei auch von einem Torwartfehler. Ein Eigentor von Marcel Riemann, der mit einem hohen Rückpass seinen Keeper überraschte, führte zum 3:0 (12.).

Est danach fanden auch die Ellscheider besser in die Begegnung. Nach einem langen Pass in den Strafraum verkürzte Mike Schumacher auf 1:3 (20.). Wenig später jagte Brian Huang nach einer guten Kombination den Ball an die Hildener Latte (21.). Im Gegenzug hatte Isaak Kang nach einem Steilpass von Demir die nächste Chance, die der SG-Keeper jedoch regelwidrig unterband. Den zweiten Strafstoß verwandelte Demir in den linken Winkel zum 4:1. Nach einer Schaumburg-Ecke erhöhte Müller per Kopfball auf 5:1 (32.). Kurz vor dem Pausenpfiff setzte sich Kang im Zweikampf auf der rechten Außenbahn durch, sein Zuspiel in die Mitte drückte Demir zum 6:1 (45.) über die Linie.

Gleich nach dem Seitenwechsel setzte der VfB 03 nach. Maximilian Wagener stoppte einen Ellscheider Vorstoß im Mittelfeld und setzte umgehend Altuntas in Szene, dessen Treffer erkannte der Schiedsrichter aber wegen Abseitsstellung nicht an (51.). 60 Sekunden später verwertete Wagener jedoch eine Flanke von Gianluca de Meo zum 7:1. Innerhalb von zwei Minuten bauten die Hildener ihre Führung durch Wagener (75.) und Giovanni Spinella (76.) auf 9:1 aus. Den Schlusspunkt unter die unterhaltsame Begegnung setzten jedoch die Gastgeber. Jan Fritz gab das Leder unbedrängt auf Huang, der bei seinem Treffer zum 2:9 (80.) VfB-Torhüter Yannick Lenze erneut keine Chance ließ.

„In der ersten Halbzeit haben wir den Gegner gut unter Druck gesetzt und zwei Elfmeter gezogen. Danach wurde es ein Spiel, wo es schwer fällt, die Konzentration hoch zu halten und weiter nach vorne zu spielen. Nach zwei Trainingseinheiten, die nicht ohne waren, war es schwierig, die Jungs wachzuhalten“, analysiert Tim Schneider.

VfB 03: Lenze – Müller, Holz, Sangl, Metz, Hellenkamp, zur Linden, Schaumburg, Altuntas, Demir, Kang.