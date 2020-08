Fußball : VfB 03 kann jetzt Testspiele mit Schiris machen

Noch herrscht Ruhe auf dem Sportplatz an der Hoffeldstraße. Foto: Zelger, Thomas

Hilden Nach dem wochenlangen Stillstand auf den Sportplätzen wegen der Corona-Pandemie ordnete die Stadt Hilden eine Überprüfung der Sanitäranlagen auf möglichen Legionellenbefund an.

Für das Freundschaftsspiel des Oberligisten VfB 03 gegen den SC Schwarz-Weiß Düsseldorf kam die Freigabe am Mittwoch einen Tick zu spät, da hatten die Hildener die Partie bereits auf Donnerstag und den Platz des Fußball-Landesligisten verschoben. Wegen einer Überprüfung auf Legionellen waren die Duschen auf der Anlage an der Hoffeldstraße gesperrt. Grund war die lange Corona-Pause mit dem Wasserstillstand in den Sanaitäranlagen. Ab sofort stehen die Duschen jetzt wieder zur Verfügung, und damit kann der VB 03 auch Testspiele mit einem Schiedsrichtergespann durchführen – das hatte der Kreis Düsseldorf bislang wegen der fehlenden Duschmöglichkeit untersagt.