Fußball-Oberliga VfB 03 kann TuRU-Abwehr nicht knacken

VfB 03 Hilden – TuRU Düsseldorf 0:0. Wirklich zufrieden war Tim Schneider mit dem Ergebnis nicht. „Natürlich will man immer gewinnen“, erklärte der Trainer des VfB 03 nach einer über weite Strecken ereignisarmen Partie. Mit Blick auf den mit einer 5:4:1-Formation extrem defensiv ausgerichteten Gegner, der nur mit einer Spitze agierte, stellte er aber fest: „Uns war klar, dass es ein Geduldsspiel wird. Mit einem Quäntchen mehr Glück bei Standards hätten wir es geschafft, dass der Düsseldorfer Plan nicht aufgeht. Uns fehlte einfach der Dosenöffner.“ Wengistens behaupteten die Hildener Fußball Rang fünf in der Oberliga und verschafften sich auf Verfolger Ratingen 04/19, der sich in Uerdingen mit einem Unentschieden begnügen musste, zumindest einen kleinen Vorsprung.