Fußball-Oberliga VfB 03 Hilden kann Hamborn einfach nicht besiegen

VfB 03 Hilden – SF Hamborn 07 1:2 (1:2). Auch im dritten Anlauf schafften die Fußballer des VfB 03 in dieser Saison keinen Sieg über den Oberliga-Rivalen. Nach der Niederlage im Niederrheinpokal und dem Unentschieden in der Hinrunde konnten die Hildener diesmal auch ihren Heimvorteil nicht in drei Punkte ummünzen. Während die Hamborner auf Rang 16 durch den Erfolg ihre Chance auf den Klassenerhalt wahrten, rutschten die Gastgeber auf den sechsten Platz ab. Allerdings bekleckerten sich auch die Top-Favoriten der Liga nicht mit Ruhm, denn Spitzenreiter SF Baumberg, Verfolger Ratingen 04/19 und auch der Vierte KFC Uerdingen ließen allesamt Federn. Derweil machte die siegreiche SpVg. Schonnebeck als neuer Dritter im Titelrennen Boden gut und kletterte ebenso wie der ETB SW Essen, der seinen Platz mit dem VfB 03 tauschte.