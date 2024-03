Fußball-Oberliga Hildener können in Uerdingen nichts ernten

KFC Uerdingen – VfB 03 Hilden 4:0 (2:0). (bs) Im Hinspiel behielten die Fußballer des VfB 03 noch mit 2:0 die Oberhand über den ambitionierten KFC. Diesmal allerdings kassierte die Mannschaft von Tim Schneider gleich vier Tore und hatte so am Ende deutlich das Nachsehen. „Das Ergebnis ist einen Ticken zu hoch ausgefallen“, fand der Chefcoach der Hildener und ergänzte: „Die beiden letzten Tore fallen sehr spät. Außerdem waren zwei Fernschüsse dabei, darunter ein Sonntagsschuss in den langen Winkel – das kann passieren.“ An der Niederlage gab es letztlich aber nichts zu deuteln. Eine Randnotiz: Im Krefelder Team fehlte Ex-VfB-Stürmer Pascal Weber krankheitsbedingt.