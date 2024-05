VfB 03 Hilden bleibt im Umbruch erfolgreich „Jugend forscht“ gewinnt in Nettetal

SC Union Nettetal – VfB 03 Hilden 1:5 (1:3). Die Oberliga-Fußballer des VfB 03 machen auf der Zielgeraden der Saison aus der Not eine Tugend. Denn das Personal ist in diesen Wochen knapp. Langzeitverletzte und vorzeitige Spieler-Abgänge lassen den eh knapp bemessen Kader weiter schrumpfen. Und weil der Verein mit Blick auf die neue Saison noch in einer Findungsphase ist, gibt Tim Schneider verstärkt Akteuren aus der zweiten Mannschaft oder gar der U 19 die Chance zur Bewährung für höhere Aufgaben. In Nettetal war der VfB 03-Chefcoach mit seiner „Boygroup“ hochzufrieden, auch wenn längst nicht alles Gold war, doch am Ende stand ein glatter 5:1-Erfolg, der den letztjährigen Vizemeister auf Rang fünf klettern ließ und damit das Ziel, am Ende der Saison einen Platz unter den Top-Fünf zu ergattern, mit Leben füllte.