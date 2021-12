Fußball : VfB 03 Hilden ist stolz: Starker Auftritt im Gipfelduell

Der Velberter Yasin Kaya (rechts) bejubelt mit seinen Kollegen das Tor des Tages, enttäuschte Gesichter hingegen bei den Hildener Fußballern. Foto: Achim Blazy (abz)

Der Oberliga-Zweite Hilden verliert beim Spitzenreiter SSVg Velbert, doch Trainer Tim Schneider kommt lächelnd zur Pressekonferenz.

SSVg Velbert – VfB 03 Hilden 1:0 (1:0). Für die Oberliga-Fußballer des VfB 03 war die Partie im Velberter Stadion vor rund 1000 Zuschauern pünktlich zum Jahresende der Höhepunkt im bisherigen Meisterschaftsverlauf. Und nach der bitteren Niederlage im Heimspiel gegen den 1. FC Bocholt, das sie ab der 55. Minute in Unterzahl bestreiten mussten, wollten die Hildener nun Wiedergutmachung leisten – und schielten insgeheim auch auf einen überraschenden Punktgewinn beim Spitzenreiter. Ein Plan, dem sie gleich nach dem Anstoß Nachdruck verliehen. Den langen Pass von Nick Sangl aus der eigenen Hälfte verlängerte Kevin Brechmann per Kopf auf Pascal Weber, der entschlossen Richtung SSVg-Kasten stürmte. Bedrängt von Abwehrmann Noah Abdel Hamid schaffte es der VfB-Stürmer aber nicht, den Ball an Torhüter Marcel Lenz vorbei ins lange Eck zu spitzeln.

Ein Auftakt, der beim Hildener Anhang, der zum großen Teil im Fanbus anreiste, die Hoffnung auf mehr nährte. Unverdrossen feuerten sie von den Stehplätzen ihre Mannschaft an, die in der Folge jedoch vermehrt den Fokus auf die Abwehrarbeit legen musste. Zunächst eröffnete aber eine Ecke von Stefan Schaumburg die nächste gute Chance der Gäste. Der Kopfball des langen Peter Schmetz kam zu Maximilian Wagener, der es mit der Hacke versuchte, aber Keeper Lenz war auf dem Posten (22.). Für Wagener und Schmetz war es übrigens der Ausflug an ihre alte Wirkungsstätte – Mittelfeldstratege Wagener wechselte im Sommer 2020 von der SSVg nach Hilden, Schmetz, der schon in der ersten Oberliga-Saison 2013/14 das Trikot des VfB 03 trug, kehrte zwölf Monate nach Wagener ausVelbert an die Hoffeldstraße zurück.

So spielten sie SSVg Velbert: Lenz – Abdel Hamid, Dorda, Urban, Geisler, Kaya (80. Mondello), Machtemes (90+3 Weißenfels), Schiebener (86. Drüppel), Diallo (90. Sealiti), Hilger, Zent. VfB 03 Hilden: Lenze – Müller, Sangl, Schmetz, Weyrather, zur Linden, Wagener, Brechmann, Schaumburg (76. Altuntas), de Meo (62. Kim), Weber. Schiedsrichter: Sven Schreiber (ISD Sportverein). Tor: 1:0 Yasin Kaya (24.).

Kurz danach fiel, für die Gäste überraschend, die Führung der SSVg. Robin Urban leitete den Treffer mit einem langen „Sahnepass“ ein, Yasin Kaya vollendete unbedrängt im Strafraum zum 1:0 (24.). Dass damit die Begegnung bereits entschieden war, ahnte zu diesem Zeitpunkt niemand. Denn die Hildener gaben beileibe nicht vorzeitig auf, sondern setzten weitere offensive Nadelstiche. So strich der Kopfball von Robin Müller nach einer Schaumburg-Ecke über das Velberter Gehäuse (39.). Die wohl beste Chance zum Ausgleich initierte Pascal Weber, der nach einem Einwurf und Kopfballverlängerung von Stefan Schaumburg über den rechten Flügel nach vorne stürmte und dann mit einem flachen Querpass auf die linke Seite Gianluca de Meo in Szene setzte. Der Linksaußen hatte freie Bahn, doch der 27-Jährige, eigentlich ein feiner Techniker, drosch den Ball weit über den Kasten (43.).

In der zweiten Halbzeit blieb die Begegnung intensiv. Nach einer Ecke klärte Kevin Brechmann den Kopfball von Noah Abdel Hamid soeben auf der Torlinie. (47.). Nur drei Minuten später entschärfte Yannic Lenze am kurzen Pfosten einen Versuch von Robin Hilger aus zwei Meter Entfernung. Sekunden danach parierte der VfB-Keeper auch gegen Robin Hilger und Manuel Schiebener (51.). Es war eine Phase, in der es im Hildener Strafraum lichterloh brannte, Lenze sich aber als ruhiger Rückhalt bewährte. Bei einem Heber von Hilger war der Schlussmann allerdings schon geschlagen, doch der Ball ging links am Tor vorbei (54.).

Mit der Einwechlsung von Minsung Kim für Gianluca de Meo in der 62. Minute versuchte Tim Schneider, noch mehr Bewegung in die Hildener Offensive zu bringen. Der Südkoreaner, dem der VfB-Trainer noch viel Entwicklungspotential bescheinigt, brachte in der Tat auf dem linken Flügel frischen Schwung, scheiterte bei seiner ersten Möglichkeit am SSVg-Torhüter (70.), glänzte später mit einem guten Diagonalpass auf Kevin Brechmann. Diese Vorlage vermochte der Hildener Angreifer zwar nicht erfolgreich zu nutzen, dafür aber sorgte der 19-Jährige kurz vor dem Ende bei einem Konter noch für ein Raunen auf den Rängen, als er den Ball knapp am linken Pfosten vorbeischoss (89.).

Wie sehr Velberts Trainer Hüzeyfe Dogan in der Schlussphase um den knappen Sieg bangte, zeigte seine Wechsellust, die in der 80. Minute ihren Anfang nahm. Allein vier Akteure nahm der SSVg-Coach auf der Zielgeraden vom Platz – der letzte Wechsel erfolgte gar in der dritten Minute der Nachspielzeit. Zugleich versuchte auch SSVg-Keeper Lenz Zeit von der Uhr zu nehmen, indem er sich immer wieder zu Boden warf und den Ball unter seinem Körper begrub. „Man muss es positiv bewerten: Wenn eine Mannschaft so etwas braucht, dann haben wir vieles richtig gemacht“, konstatierte Tim Schneider mit einem Tag Abstand. Gleich nach dem Abpfiff gratulierte der VfB-Chefcoach seinem Gegnüber „zu den drei Punkten und einer starken Saison“. Zugleich lobte er die Leistung des eigenen Teams: „Das war heute ein enges Spiel, wir haben es dem Gegner richtig schwer gemacht und hatten in der ersten Halbzeit drei richtig gute Möglichkeiten.“