Fußball-Oberliga VfB 03 ist gegen Cronenberger SC auf der Hut

VfB 03 Hilden – Cronenberger SC. Der Blick zurück lässt gemischte Gefühle aufkommen, denn erst in der Nachspielzeit schafften die Hildener in Cronenberg noch den Ausgleich. Weil Antonio Angelov im Zweikampf gegen Pascal Weber die Notbremse zog, zückte seinerzeit Schiedsrichter Dustin Sperling die rote Karte für den Wuppertaler. Es war die 81. Minute, und die Platzherren lagen mit 2:0 in Führung. Die Hildener ließen bis dahin die Durchschlagskraft vermissen, doch die Überzahl machte neue Kräfte frei. Und in der Nachspielzeit schlug dann Salim El Fahmi zu. Erst verkürzte der Neuzugang auf 1:2 (94.), dann traf er zum umjubelten 2:2 (95.) – und verhinderte damit die erste Saisonniederlage des VfB 03, der damals als Spitzenreiter antrat. „Die Tore waren von der Qualität gut“, stellt Schneider fest und mag von einem glücklichen Remis nicht sprechen.