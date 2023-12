Das Mirek-Team klettert auf den dritten Tabellenplatz VfB 03 Hilden II zeigt in Amern starke Teamleistung

VSF Amern – VfB 03 Hilden II 1:2 (1:1). Der 0:1-Rückstand durch den fünften Saisontreffer von Niklas Thobrock, einem Sonntagsschuss hoch in den Torwinkel nach etwas mehr als einer Viertelstunde, brachte die Hildener nicht aus dem Konzept. Ebensowenig die zeitweise rustikale, kampfbetonte Spielweise der Platzherren. Die versuchten es in der Offensive oft mit weit nach vorne geschlagenen Pässen auf den flinken Lamine Fuchs. Darauf hatten sich die Hildener, die auf ihren Abwehrchef Kai Stanzick verzichten mussten, der in der Oberligapartie der Ersten gegen Meerbusch direkt in der Startelf stand, aber bald gut eingestellt.