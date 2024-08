Den Vizemeister erwartet zum Auftakt ein Überraschungsei VfB 03 Hilden II will Matchplan durchziehen

1. FC Viersen – VfB 03 Hilden II. Vor dem Landesligaauftakt am Sonntag um 15.30 Uhr im Stadion „Hoher Busch“ liegen turbulente Tage hinter den Viersenern. Dagegen verlief die letzte Vorbereitungswoche an der Hoffeldstraße eher in ruhigen Bahnen. Abgesehen einmal von der 0:4-Pleite bei der sogenannten Generalprobe am vergangenen Samstag in Speldorf. Doch der Reihe nach.