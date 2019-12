Fußball : VfB 03-Zweite will ihre Erfolgsserie ausbauen

Die Hildener Fußballer treten in einer vorgezogenen Partie beim Bezirksliga-Schlusslicht TV Kalkum-Wittlaer an.

TV Kalkum-Wittlaer – VfB 03 Hilden II. Kurz vor dem Jahresende präsentiert sich der VfB 03 Hilden II in guter Form. Dem Remis gegen den Zweiten Reusrath folgten die Siege gegen Klassenprimus Unterrath und den Siebten Berghausen. Diese kleine Serie soll im letzten Meisterschaftsspiel ihre Fortsetzung finden. Dabei geben die jetzt auf Rang vier vorgerückten Hildener bereits am Mittwoch um 20 Uhr (Sportplatz Grenzweg) ihre Visitenkarte beim Schlusslicht ab.

In Kalkum griffen vergangene Woche die im Fußball üblichen Mechanismen: Nach einer Negativserie von acht Niederlagen in neun Begegnungen, die mit dem 0:9 vor zehn Tagen in Berghausen ihren Höhepunkt fand, wurde Coach Michael Hecker freigestellt. In der Verantwortung steht jetzt der Sportliche Leiter Holger Sturm, der das Team bereits in der Saison 2016/17, seinerzeit in der Landesliga, als Trainer unter seinen Fittichen hatte. Eine Maßnahme, die sich offensichtlich bewährte, erreichte der TV doch vor drei Tagen ein 1:1 bei Ratingen 04/19 II.