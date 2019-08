Fußball : Zweite des VfB 03 will die Generalprobe meistern

Hilden Die Hildener Bezirksliga-Fußballer treffen beim ASV Mettmann auf einen gleichklassigen Kontrahenten aus der Gruppe 2.

Am morgigen Sonntag tritt der VfB 03 Hilden II zu seinem letzten Testspiel vor dem Bezirksliga-Meisterschaftsauftakt eine Woche darauf beim SSV Berghausen an. Gastgeber um 15 Uhr auf der Sportanlage an der Hasseler Straße ist der gleichklassige ASV Mettmann aus der Gruppe 2. So weit so gut – oder auch nicht. Verletzungen, Erkrankungen oder in Urlaub gefahrene Spieler – auch die beiden Übungsleiter Tim Schneider und Henry Schmidt reihten sich in diese Ausfallliste ein – prägen die keineswegs in optimalen Bahnen verlaufene Vorbereitungszeit. Das am dritten Juli-Wochenende geplante Trainingslager am Sportplatz Hoffeldstraße fiel wegen des personellen Engpasses aus und auch ursprünglich im Terminkalender stehende Freundschaftsspiele mussten abgesagt werden.