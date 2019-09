Fußball : VfB-Zweite will das halbe Dutzend vollmachen

Fünf Siege haben die Hildener Fußballer bereits auf dem Konto. Am Sonntag kommt die Reserve der Sportfreunde Baumberg.

VfB 03 Hilden II – Sportfreunde Baumberg II. Obwohl entfernungstechnisch gesehen fast Nachbarn, können die Hildener die Leistungsstärke der Gäste nicht so recht einschätzen. Die wurden nämlich nach ihrem Aufstieg in die Bezirksliga 2018 vergangene Saison der Gruppe 2 zugeteilt. Indes: Die Tabelle, die ja gemäß einer alten Fußballweisheit nicht lügt, spricht vor dem ersten Punktspiel-Vergleich am Sonntag um 13 Uhr auf dem Sportplatz Hoffeldstraße eher gegen das Team der Spielertrainer Sven Steinfort (33) und Engin Kizilarslan (37). Nach dem jüngsten 0:4 in Berghausen belegen die Baumberger mit sieben Zählern Rang 16.

„Wir tun auch diesmal gut daran, den vermeintlich leichten Gegner nicht zu unterschätzen. Damit sind wir schon in den vergangenen Wochen gut gefahren“, betont Henry Schmidt. Und der Co-Trainer der VfB 03-Reserve fügt hinzu: „Auch gegen Baumberg dürfen wir uns nicht ablenken oder aus der Erfolgspur bringen lassen. Ziel ist es, im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen zu bleiben und damit unserem Chefcoach Tim Schneider, der am Dienstag stolzer Vater von Töchterchen Romy Gabriele wurde, ein nachträgliches Geschenk zu machen.“ Vize-Kapitän Manuel Mirek, der in Urlaub weilt und am Sonntag fehlt, gibt den Kollegen mit auf den Weg: „Im Gegensatz zur letzten Saison, als wir einige Punkte gegen die sogenannten Kleinen liegen ließen, gewinnen wir jetzt solche Spiele. Das spricht dafür, dass unsere Mannschaft gereift ist. Wichtig ist und bleibt für die nächsten Wochen, dass die Einstellung stimmt.“

Den Gästen wird der angemessene Respekt entgegengebracht, dennoch ist die Aufgabe lösbar. „Das ist eine wohl im Schnitt recht junge Mannschaft, gespickt mit den oberligaerfahrenen Routiniers wie Torhüter Litschko, Abwehrspieler Löber oder dem zuletzt vom 1.FC Wülfrath gekommenen Kizilarslan. Dennoch haben wir als Tabellenzweiter den Anspruch, drei Punkte einzufahren“, macht Abwehrchef Christoff Donath deutlich.