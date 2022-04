Fußball : VfB 03 Hilden II will Chance auf den Landesliga-Vizetitel wahren

Kapitän Lukas Schemtz ist beim VfB II wieder an Bord. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Nach der verpassten Siegchance am vergangenen Sonntag will die Mannschaft von Fabian Nellen jetzt unbedingt beim Tabellennachbarn Kapellen punkten.

Von Elmar Rump

SC Kapellen-Erft – VfB 03 Hilden II. Fünf Punkte trennen die Kontrahenten im oberen Tabellendrittel der Landesliga, Gruppe 1. Kapellen ist Dritter (35 Zähler), die VfB 03-Zweite belegt Rang vier. Wenn der bereits enteilte Branchenprimus MSV Düsseldorf (46) nicht so eine dominante Rolle spielen würde – beide Teams wären, gemeinsam mit dem FC Viersen (36), ernsthafte Aufstiegskandidaten. So kommt es am Sonntag (Anstoß 15.30 Uhr) im Erftstadion zu einem eher „frühen“ Duell um den Vizemeister-Titel.

Sowohl die Hildener (2:3 gegen Süchteln) als auch Kapellen (2:3 in Rath) zählen zu den Verlierern des vergangenen Spieltags. Nichts wurde es beim VfB 03 also mit dem verspäteten Geschenk für Coach Fabian Nellen, der zwei Tage zuvor seinen 36. Geburtstag feierte.

„Das können die Jungs ja am Sonntag in Kapellen nachholen. Aber wir wissen natürlich, dass uns da eine schwere Aufgabe erwartet. Einerseits, weil bei uns nach wie vor einige Stammkräfte fehlen oder nach Verletzungen noch nicht bei hundert Prozent sind. Andererseits bietet der Gegner einen ausgewogen besetzten Kader auf. Da sind zum einen erfahrene Cracks wie Kapitän und Mittefeldstratege Robert Wilschrey oder Alex Hauptmann, aber auch wirklich gute, talentierte Nachwuchsleute wie der torgefährliche Nils Mäker. In erster Linie sehe ich Kapellen im Mittelfeld sehr stark besetzt, was die Mannschaft auch beim 4:2-Hinspielsieg deutlich machte“, stellt Nellen, der in der Vergangenheit einige Jahre als Jugendtrainer beim FCK arbeitete, den vom Kollegen Björn Feldberg (39) trainierten Gastgebern ein gutes Zeugnis aus. Der Hildener Coach ergänzt: „Mit zwei Unentschieden und der Niederlage stimmten zwar die Ergebnisse zuletzt nicht, dennoch haben wir den Anspruch, weiterhin in der oberen Tabellenregion mitzumischen und oben dran zu bleiben.“

Das unterstreicht auch Lukas Schmetz, der nach einem im vergangenen Juni erlittenen Achillessehnenriss gegen Süchteln erstmals wieder in der Startformation stand. „Wir haben die fußballerische Qualität und das Selbstbewusstsein, etwas aus Kapellen mitzunehmen. Dabei sind wir uns der Stärken des Gegners durchaus bewusst. Gegen Süchteln waren wir lange Zeit am Drücker, standen am Ende aber doch mit leeren Händen da, weil entscheidende Prozentpunkte fehlten. Nach nur zwei Zählern aus den letzten drei Spielen wird es allmählich wieder Zeit, dreifach zu punkten“, betont der Kapitän.

Die lange Zwangspause hat der 33-Jährige mit der ihm eigenen Portion Ehrgeiz und der nötigen Unterstützung von außen, anfangs durch den Düsseldorfer Physiotherapeuten Daniel Philipp und ab September 2021 dann durch die intensiven Reha-Maßnahmen, gepaart mit der nötigen Belastungssteuerung und mentalen Unterstützung im Studio von Diplom-Sportwissenschaftler Björn Opgenoorth, erfolgreich überstanden.