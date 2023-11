Für Trainer Manuel Mirek ist es ein verdienter Sieg Wieder trifft Tassone in Süchteln

ASV Süchteln – VfB 03 Hilden II 0:1 (0:0). Es gibt Ereignisse im Fußball, die wiederholen sich einfach. Vor zwei Jahren, im September, feierten die Hildener ihren letzten Sieg gegen Süchteln – durch einen Treffer von Marco Tassone. Und der 26-jährige Offensivspieler sorgte auch gestern Nachmittag für das Tor des Tages. Per Abstauber in der 94. Spielminute, nachdem ASV-Torsteher Jens Lonny einen Freistoß von Jan Tkacik nur unzureichend abwehrte. Kaum eine Minute später war Feierabend und der dritte Dreier der VfB 03-Reserve hintereiander in trockenen Tüchern.