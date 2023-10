Fußball, Landesliga VfB-Reserve unterliegt der TuRU

VfB 03 Hilden II – TuRU 80 Düsseldorf 0:1 (0:1). Für die im zweiten Durchgang deutlich dominierenden Hildener stand nach dem Abpfiff die dritte Niederlage in Serie – dazu noch ohne eigenen Treffer. Oberliga-Absteiger TuRU hingegen feierte den vierten Sieg hintereinander. Dass sie die zweiten 45 Minuten eindeutig mehr vom Spiel hatten, zahlreiche vielversprechende Chancen kreierten – dafür konnten sich die Schützlinge von Manuel Mirek nichts kaufen. Der VfB 03-Coach analysierte: „Das war eine in jeder Hinsicht unverdiente Niederlage, der Gegner hatte eine Menge Glück. Wir haben besonders in der zweiten Halbzeit das Spiel bestimmt, haben Aluminium getroffen, dazu einige gute Möglichkeiten liegen lassen. Da fehlte uns die letzte Konsequenz. Am Ende haben wir uns für eine grundsätzliche gute Leistung nicht belohnt.“