Fußball, Landesliga VfB-Reserve kann nicht anknüpfen

Am vergangenen Spieltag lieferte der Fußball-Landesligist VfB 03 Hilden II eine starke Leistung ab, zog am Ende aber knapp gegen den Tabellenzweiten 1. FC Monheim den Kürzeren bei der 0:1-Niederlage. Jetzt trat die Mannschaft von Trainer Manuel Mirek beim 1. FC Viersen deutlich schwächer auf – und musste sich diesmal mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. „Leider konnten wir an das Spiel aus der Vorwoche nicht anknüpfen“, stellte der enttäuschte Coach fest.