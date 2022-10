Fußball, Landesliga : VfB-Reserve wird ausgekontert

Miko Kurth machte das Spiel mit dem 2:3 für den VfB II noch einmal spannend. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden In Holzheim machen die Hildener Landesliga-Fußballer das Spiel, aber die Hausherren sind mit ihren Abschlüssen erfolgreicher. Am Ende siegen sie dank zweier Treffer in der Nachspielzeit mit 5:2.