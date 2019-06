Fußball : Starke VfB 03-Reserve erkämpft ein Remis

Leon Bernhardt (Mitte) erzielt den Ausgleich zum 2:2 und hält die Hildener damit im Aufstiegsrennen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

HILDEN Im ersten Spiel der Aufstiegsrelegation unterstreichen die Hildener Fußballer mit großem Engagement ihre Landesliga-Ambitionen.

Das war Bezirksliga-Fußball auf hohem Niveau. Vom Anpfiff weg lieferten sich der VfB Hilden II und TuB Bocholt im Aufstiegs-Relegationsspiel vor über 400 Zuschauern einen offenen Schlagabtausch. Mit optischen Vorteilen für die gastgebenden Hildener, die aufgrund der Mehrzahl an herausgespielten Torchancen hätten gewinnen können, indes mit einem 2:2 (1:1) zufrieden sein mussten. Aber was heißt schon „mussten“. Schließlich präsentierten sich die Bocholter über weite Strecken als Gegner auf Augenhöhe, der in der Defensive zwar so seine Probleme hatte, aber blitzschnell von Abwehr auf den Angriffsmodus umschaltete.

Schon zu Beginn wurde deutlich, dass es in der Relegation weniger ums Taktieren, sondern um Ergebnisfußball geht. TuB-Trainer David Kraft sagte: „Wir wussten von den Qualitäten der Hildener, haben anfangs schwer ins Spiel gefunden. Nach der 1:0-Führung lief es wesentlich besser. Über unsere schnellen Konter hatten wir gute Offensiv­aktionen. Am Ende war der Punkt sehr wichtig, jetzt können wir mehr daraus machen.“

So spielten sie VfB 03 Hilden II – TuB Bocholt 2:2 (1:1). VfB 03: Miler – Weyrather, J. Schneider, Schmetz, Stanzick (46. Sangl), Tassone (86. Russo), Andree (67. Holz), Mirek, Bernhardt, Hellenkamp, Strunz. TuB: Wenzel – Hübers-Buchmann, Schlütter, F. Schmeinck (65. Antonio), F. Amler, Schneider (75. Streib), T. Schmeinck, Langhorst (86. Hellerforth), M. Amler, Moscheik, Terörde. Schiedsrichter: Tim Brüster (Kaarst). Tore: 0:1 M. Amler (10.), 1:1 Hellenkamp (45.), 1:2 Moscheik (63.), 2:2 Bernhardt (67.).

VfB 03-Trainer Tim Schneider bilanzierte: „Wir wussten ja nicht so richtig, wie die Jungs den Mallorca-Trip verkraftet haben. Aber das war letztlich kein Problem. Es war ein intensives Spiel, der Gegner hat uns viel abverlangt. Wir haben wieder viele Dinge richtig gemacht und nach den zwei Rückständen tolle Moral bewiesen. Nur die Chancenverwertung hätte einen Tick besser sein können.“

Beide Teams gingen gleich mit hohem Tempo und großer Zweikampf-Intensität zur Sache. Nick Hellenkamp schoss nach der starken Vorarbeit des auf der rechten Außenbahn defensiv wie offensiv unermüdlichen Robin Weyrather knapp vorbei (7.). Dagegen nutzte Bocholt gleich seine erste Torchance. Der schnelle Moritz Amler war bei seinem Antritt über die rechte Seite nicht zu stoppen – 0:1 nach neun Minuten.

Wirkung hinterließ das bei den Platzherren indes nicht. Im Mittelfeld setzten die erfahrenen Fabian Andree und Manuel Mirek die Akzente. Nur ganz vorne fehlte es in der ein oder anderen Situation an Durchschlagskraft. Hellenkamp verfehlte zweimal das Tor (17., 19.), der fleißige Leon Bernhardt scheiterte zweimal an Torsteher Yannick Wenzel (31., 42.). Fast mit dem Halbzeitpfiff der überfällige Ausgleich. Den Schuss von Niklas Strunz wehrte Wenzel unzureichend ab, Hellenkamp stand da, wo ein Torjäger in solchen Fällen stehen muss – 1:1.