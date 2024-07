Erste Misserfolg der Hildener Landesliga-Reserve VfB 03 Hilden II unterliegt starker Sparta

Einfach nur „oben mitkicken“ will die Elf von der Fährstraße mit Sicherheit auch in der kommenden Spielzeit nicht. Da darf es schon ein wenig mehr sein. Allein die drei Zugänge vom VfB 03 Hilden machen das deutlich. Robin Müller und Patrick Percoco waren über viele Jahre Leistungsträger in der Oberligamannschaft, Angreifer Marco Tassone schnupperte ebenfalls schon Oberliga-Luft, stellte in der abgelaufenen Spielzeit seine Torjägerqualitäten mit 13 Volltreffern in der Landesliga unter Beweis. Das Trio spielte ordentlich mit, setzte aber bei den spielentscheidenen Toren in der Schlussphase keine Akzente.