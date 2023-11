Fußball, Landesliga VfB-Reserve fährt seriös zum MSV

MSV Düsseldorf - VfB 03 Hilden II. Nicht nur, dass die Düsseldorfer am vergangenen Sonntag im Kellerduell bei Oberliga-Mitabsteiger Cronenberger SC mit dem 1:2 die siebte Pleite in Serie quittierten. Mit den vom Platz gestellten Harun Ünlü (Ampelkarte) und Ryo Matsutaka (Rote Karte) fehlen dem Vorletzten im Fast-Derby gegen die Hildener auch noch zwei Oberliga-erfahrene Leistungsträger. Hinzu kommt: Selbst der kurzfristig verpflichtete Coach Mohamed Rifi konnte bei seinem Amtsantritt die seit Wochen andauernde Talfahrt nicht stoppen. Der MSV also im direkten Sinkflug in Richtung Bezirksliga? Der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz (15. – Amern, 17 Zähler) beträgt jedenfalls acht Punkte.