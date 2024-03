Fußball, Landesliga Hildens Reserve ist vor Cronenberg gewarnt

Cronenberger SC - VfB 03 Hilden II. Das hat doch prima geklappt mit der erhofften Wiedergutmachung. Eine Woche nach dem 0:6 beim Tabellenzweiten Kapellen siegten die Hildener im Heimspiel gegen die SG Unterrath mit 4:0. Dass das Endresultat bereits nach 15 Minuten feststand und das Team von Manuel Mirek den in der Halbzeitpause gefassten Vorsatz, die Kapellen-Pleite auch vom Ergebnis her wettzumachen, nicht in weitere Tore umzumünzen vermochte – geschenkt. Die VfB-03-Reserve meldete sich dennoch nachdrücklich zurück und behauptet mit 48 Zählern den dritten Rang in der Landesliga, Gruppe 1.