Fußball, Landesliga VfB-Reserve will eine neue Serie starten

Hilden · Die Hildener Landesliga-Fußballer treten am Sonntag beim 1. FC Viersen an. An den dortigen Naturrasen haben sie durchaus gute Erinnerungen. Dem Gegner fehlt derzeit wohl noch etwas Konstanz – da ist der VfB 03 II schon weiter.

13.10.2023, 05:15 Uhr

Leistungsträger Sergio Percoco (vorne) kehrt in den Kader der VfB-Reserve zurück. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Elmar Rump

1. FC Viersen - VfB 03 Hilden II Eine Woche nach der 0:1-Heimniederlage gegen Aufstiegsanwärter Nummer eins, den 1. FC Monheim, ist für die VfB-03-Reserve wieder normaler Landesliga-Alltag angesagt. Die Reise führt ins Stadion „Hoher Busch“. Normale Wetterverhältnisse vorausgesetzt, wird dort ab 15 Uhr auf Naturrasen gespielt. Für die in erster Linie an Kunstrasen gewöhnten Hildener aktuell kein ganz so ungewohntes Geläuf, schließlich fand das letzte Auswärtsspiel gegen Aufsteiger Jüchen-Garzweiler ebenfalls auf der „grünen Wiese“ statt.