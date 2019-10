Fußball : VfB-Zweite tritt als Außenseiter zum Duell beim TSV Eller 04 an

TSV Eller 04 – VfB 03 Hilden II. Nach elf absolvierten Spieltagen von Krisenstimmung zu reden, ist sicher zu früh. Dass beide Mannschaften zuletzt nicht die erhofften Ergebnisse ablieferten, ist allerdings Fakt.

Die Hildener, vor knapp zwei Wochen noch unbesiegter Spitzenreiter der Bezirksliga, Gruppe 1, verloren zweimal in Folge. Der TSV 04, der den aktuellen Fünften am Sonntag um 15 Uhr auf dem Sportplatz an der Vennhauser Allee empfängt, quittierte in den letzten fünf Meisterschaftsbegegnungen vier Niederlagen. Ungewohnt für das Team von Trainer Kerim Kara (34), das in den vergangenen Jahren stets ein gehöriges Wörtchen im Aufstiegskampf mitredete. In der vergangenen Saison landete Eller zwei Zähler hinter der VfB 03-Reserve auf Rang drei. Mit bereits zehn Punkten Rückstand auf Klassenprimus SG Unterrath steht jetzt nur Platz sieben zu Buche.